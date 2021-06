Milan, Brahim non convocato dalla Spagna per le Olimpiadi

La Spagna ha diramato i convocati per le Olimpiadi di Tokyo e non c'è Brahim, che dovrebbe restare al Milan anche il prossimo anno.

Si avvicinano le Olimpiadi di Tokyo e per il Milan arriva una buona notizia, visto che Brahim non è stato convocato da Luis De La Fuente nella Spagna. Il CT olimpico ha diramato l'elenco dei convocati e faranno parte della spedizione anche alcuni giocatori che sono impegnati adesso con la Nazionale all'Europeo. Non c'è invece, al contrario di quanto ci si aspettasse, il classe 1999 che i rossoneri proveranno a trattenere sul mercato. Ecco l'elenco completo.