Milan, ancora personalizzato per Brahim Diaz: in dubbio per il Tottenham

Il trequartista del Milan Brahim Diaz ha svolto ancora un lavoro personalizzato e rimane in dubbio per il Tottenham

Date le risposte non propriamente positive date da Rebic e De Ketelaere, se Brahim Diaz dovesse recuperare dovrebbe essere lanciato lui come titolare. In caso contrario Stefano Pioli potrebbe optare per Rade Krunic in posizione avanzata rispetto a quanto fatto vedere nelle ultime settimane. Mercato Milan, arrivano conferme dalla Spagna: "Lo cercano davvero".