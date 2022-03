Milan, ora tocca a Brahim Diaz e Rebic: bisogna fare di più

Tuttosport si sofferma su Brahim Diaz e Ante Rebic, calciatori del Milan. C'è bisogno anche di loro due per vincere lo scudetto

Salvatore Cantone

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Brahim Diaz e su Ante Rebic. I due calciatori del Milan possono dare tanto in questo finale di stagione. E' vero che l'uomo più atteso rimane sempre Zlatan Ibrahimovic, ma lo spagnolo e il croato possono dare quel quid in più per vincere lo scudetto.

La stagione di Brahim Diaz non può essere che divisa in due grandi momenti: pre e post coronavirus. Nel primo, infatti, l'ex Real Madrid ha fatto vedere grandissime cose, al di là delle aspettative: tre reti nelle prime sette ci campionato. Dopo il Covid, invece, Brahim Diaz non è stato più lo stesso. Al di là dei numeri, non è più riuscito a fare differenze, tanto è vero che Pioli gli sta preferendo Kessie sulla trequarti.

Per quanto riguarda Ante Rebic, invece, non è ancora esploso. Di solito fa benissimo nel girone di ritorno, ma per il momento non è arrivato alcun segnale. Pioli, però resta fiducioso, visto che ad esempio nella scorsa stagione ha totalizzato ben 10 gol nella seconda parte del campionato. Difficile pensare che l'attaccante non regali qualche gioia ai tifosi rossoneri in queste ultime nove partite di Serie A. Intanto spunta un nome nuovo per la difesa rossonera.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI