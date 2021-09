Milan, Brahim Diaz in gol con il Liverpool: il secondo più giovane dal 2006

Brahim Diaz è diventato il secondo giocatore più giovane a segnare all'esordio con il Milan in Champions League dal 2006

Dopo l'esordio complicato in Champions League contro il Liverpool, il Milan proverà a rifarsi questa sera contro l'Atletico Madrid. Nonostante la sofferenza ad 'Anfield', i rossoneri sono riusciti a mettere paura ai 'Reds' finendo il primo tempo in vantaggio. Uno dei due gol messi a segno per il Diavolo porta la firma di Brahim Diaz. Lo spagnolo (22 anni e 43 giorni) è diventato il giocatore più giovane a segnare all'esordio in Champions League con il Milan da Yoann Gourcuff nel settembre 2006 (20 anni e 64 giorni contro l'AEK Atene). Non sai dove vedere Milan-Atletico Madrid? Ecco la nostra guida tv per tutti i dettagli