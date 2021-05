Milan, Brahim Diaz in forma smagliante: i numeri dello spagnolo / News

Brahim Diaz, trequartista del Milan, si è mostrato in grande forma nelle ultime uscite. I suoi numeri lo testimoniano: i dettagli

Nell'immediata vigilia di Juventus-Milan, Stefano Pioli ha sorpreso un po' tutti gettando Brahim Diaz nella mischia dal primo minuto. Una scelta che sembrava azzardata si è rivelata particolarmente azzeccata: lo spagnolo ha giocato una grandissima partita contro i bianconeri e non solo. Consultando le statistiche infatti, si nota come il classe 1999 stia vivendo un periodo di grande forma: nelle ultime tre presenze da titolare in Serie A, infatti, Brahim ha preso parte a attiva a quattro gol (tre reti e un assist). Intanto in Spagna sono sicuri: "Maldini ha scelto l'attaccante per il Milan" >>>