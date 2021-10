Milan, Brahim Diaz e Theo Hernandez ancora positivi al Covid / News

Niente da fare ancora per Theo Hernandez e Brahim Diaz. I due calciatori del Milan sono ancora positivi al Covid. Le ultime

A due giorni dalla trasferta contro il Bologna il Milan prova a sfoltire le presenze in infermeria e non solo. Se Ante Rebic è ormai da considerarsi recuperato, secondo quanto riferisce 'Sky Sport', non c'è ancora niente da fare per Brahim Diaz e Theo Hernandez. I due calciatori, sottoposti a tampone questa mattina, sono risultati ancora positivi al Covid. Idea di calciomercato del Milan: dal Portogallo il sostituto di Franck Kessie