Milan, Brahim Diaz è in crisi. Rimpianto Calhanoglu? Il confronto

Il pessimo rendimento di Brahim Diaz in questa stagione con il Milan è sotto gli occhi di tutti, tanto da far rimpiangere Hakan Calhanoglu

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Torino , le ombre intorno al Milan ed al suo reparto offensivo si fanno sempre più insistenti.

Su tutto, però, preoccupa il rendimento davvero insufficiente di Brahim Diaz . Ieri, è stato sostituito da Stefano Pioli al 55' nel match contro i granata per fare spazio a Junior Messias .

Il percorso stagionale dello spagnolo è stato fino a questo momento davvero pessimo, tanto da portare i tifosi a pensare che l'addio estivo di Hakan Calhanoglu possa essere un rimpianto per il Milan.

La stagione del folletto spagnolo si può tranquillamente dividere in due tronconi. Il primo che va da agosto ad ottobre, ed il secondo che arriva fino alla deludente prestazione di ieri.

Nei primi due mesi, il trequartista classe 1999 aveva fatto registrare ben 4 gol e 4 assist , che avevano permesso al Milan di proiettarsi fin da subito nelle posizioni più alte della classifica. Contro Sampdoria , Venezia e Spezia l'apporto del giocatore in prestito dal Real Madrid era stato fondamentale. Poi il buio, parzialmente intervallato dall'ottima mezz'ora disputata nel derby di ritorno vinto dal Milan per 2-1.

Troppo poco, davvero troppo poco per prendersi le chiavi del Diavolo e, forse, per meritarsi la conferma in vista della prossima stagione. E dire che d'altro canto nemmeno Calhanoglu sta facendo miracoli, sull'altra sponda del Naviglio.