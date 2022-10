1 di 1

IL NUOVO RUOLO DI BRAHIM DIAZ

Milan, finalmente Brahim Diaz a destra: rende di più nel nuovo ruolo (getty images)

E' arrivata la nuova svolta tattica di Stefano Pioli? Pare proprio di sì. Questa volta il diretto interessato è il tanto discusso Brahim Diaz, spesso protagonista di periodi culminati da alti e bassi. Il calciatore di proprietà del Real Madrid è sempre stato schierato nel ruolo di trequartista da Stefano Pioli sin da quando ha iniziato a vestire la maglia rossonera, ma qualcosa - finalmente - inizia a cambiare. L'allenatore del Milan, infatti, sia nella gara contro la Juventus che in quella sciagurata di ieri contro il Chelsea ha proposto Brahim Diaz largo a destra. Una mossa tattica che, per quanto visto fino ad ora, pare funzionare.

Brahim Diaz esterno destro piace più di quando ricopre il ruolo di trequartista per alcuni motivi. Mancino di piede, sulla fascia destra può può liberare il suo estro, sentirsi coperto dalla maggiore protezione che assicurano in mezzo Krunic o Pobega in un centrocampo a tre e non più a due. In questo modo, il classe 1999 è più libero di inventare e involarsi sempre verso l'area avversaria dando pochi punti di riferimento. Partendo sulla fascia, Brahim Diaz può liberarsi facilmente degli avversari giocando lungo linea o portandosi verso il centro e avere possibilità di colpire con il suo piede migliore, il mancino.

Più libertà di movimento e di fantasia rispetto a quando gioca dietro la punta. Un ruolo che probabilmente lo ha penalizzato troppo perché viene spesso raddoppiato, se non triplicato, e finisce per pagare dazio con la fisicità degli avversari. Se al primo anno di Milan ha fatto bene quando doveva sostituire Calhanoglu, nella passata stagione Brahim Diaz ha deluso tanto in quel ruolo. Bravo Stefano Pioli, ancora una volta, a saper inventare qualcosa di nuovo in una situazione d'emergenza come quella che sta attraversando la squadra.

Contro la Juventus è stato protagonista di un'ottima partita condita anche da un super gol, mentre ieri nei 37 minuti in cui è stato in campo aveva dato parecchio fastidio alla difesa del Chelsea. Inoltre era stato proprio Brahim Diaz a servire quel cross per Giroud che, tutto solo, ha mancato clamorosamente la porta. In un momento in cui Messias non assicura sempre un gran rendimento, e con Saelemaekers infortunato, bisogna insistere sul folletto andaluso in quella posizione.