Milan, Brahim Diaz convocato dalla Spagna di Luis Enrique

Brahim Diaz, trequartista del Milan, è stato convocato dalla Spagna di Luis Enrique per le gare contro la Grecia e la Svezia

Bella notizia per Brahim Diaz. Il trequartista del Milan, recuperato dal coronavirus, è stato convocato dalla Spagna per le gare di qualificazioni ai mondiali contro Grecia e Svezia. Dunque ci sarà un confronto tutto rossonero tra l'ex Real Madrid e Zlatan Ibrahimovic, anche lui convocato per le gare di qualificazioni ai mondiali. Intanto il Milan sul calciomercato pensa alla nuova stella del calcio spagnolo.