Milan, Braglia: “Da tempo dico che i rossoneri arriveranno quarti”

Milan, la convinzione di Braglia

Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha parlato delle sensazioni sul derby tra Milan e Inter e si sbilancia sulla posizione in classifica dei rossoneri. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Inter? Anche l’allenatore fa parte del discorso degli errori. E’ vero che i giocatori sono gli attori principali, ma c’è anche il tecnico, che non può tirarsi fuori. A volte è la messa in campo dei giocatori che porta a sbagliare. L’Inter è nettamente più forte in Serie A, ma i risultati altalenanti, anche nelle Coppe, sono responsabilità anche di Conte”.

Milan, timori per il derby?

“Una battuta d’arresto ancora potrebbe essere pericolosa. E’ da tempo che dico che il Milan arriverà in quarta posizione“.

