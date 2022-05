Milan, boom di vendite per la quarta maglia: quella di Tonali la preferita

Boom di vendite per la quarta maglia del Milan, mostrata in occasione della partita contro il Bologna. Quella di Sandro Tonali la preferita

In questa stagione, precisamente in occasione di Milan-Bologna, il club rossonero ha presentato la quarta maglia. Un design particolare che ha destato un importante scetticismo ma che, in fin dei conti, sembra essere piaciuta non poco. Come appreso dalla nostra redazione, infatti, i tifosi del Diavolo hanno letteralmente preso d'assalto lo store ufficiale di Casa Milan, polverizzando diverse scorte di prodotti. Il primato assoluto va proprio alla quarta maglia Nemen (+250% in più del normale), con la maglia di Sandro Tonali come la preferita. Il forte apprezzamento del quarto kit, è dovuto anche ad una clientela più internazionale, con performance simili a quelle della maglia home.