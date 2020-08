Milan, Bonaventura si è sposato a San Severino Marche: auguri Jack!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giorno lieto per Giacomo Bonaventura, che si è sposato a San Severino Marche con la fidanzata storia Federica Ziliani. E’ stata la sindaca Rosa Piermattei a presenziare la cerimonia e, alla fine della stessa, ha così dichiarato: “E’ stata una grande emozione – riporta l’ANSA – sentire pronunciare il sì da Giacomo e Federica, due bellissimi ragazzi che si contraddistinguono, nella loro semplicità, per un sentimento profondo e puro. La Città di San Severino Marche è orgogliosa di Giacomo che non si è mai dimenticato di essa nemmeno nei momenti più difficili. Siamo felici che sia tornato qui anche in occasione di questo momento unico quanto straordinario della sua vita”.

