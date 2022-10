Milan, Bonanni: “Pioli giustamente tra i migliori allenatori, è importante”

È il periodo dell'anno in cui si assegnano i premi per la scorsa stagione e ovviamente il Milan è molto presente e Stefano Pioli è arrivato quinto come migliore allenatore al mondo, il che è stato commentato da Massimo Bonanni, che ha giocato per anni nel nostro campionato, ma non in rossonero. Ecco le sue parole a riguardo: "Per quello che abbiamo visto forse Ancelotti avrebbe meritato il primo posto, ma bisogna capire i criteri. Non ho visto la classifica completa, ma è giusto che Allegri sia fuori dai primi 50. Pioli ha dimostrato di essere molto importante e sono d'accordo sia lì in alto". Intanto arrivano le parole di Cardinale su tanti temi importanti >>>