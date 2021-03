Milan, Bonan prende in giro Montolivo: ecco la sua battuta

Bonan ha scherzato con Montolivo, facendo notare come quando l'ex capitano del Milan era in giornata si trasformasse.

È stato il capitano del Milan per diversi anni, per poi essere escluso e messo da parte, Riccardo Montolivo. In rossonero ha giocato per sette stagioni, dal 2012 al 2019. In totale 158 presenze e 10 gol. Oggi è intervenuto su Sky, in collegamento con Alessandro Bonan, che ha scherzato con l'ex centrocampista, facendo un paragone illustre con un altro capitano rossonero, ben più grande e importante: Gianni Rivera, che nel Milan ha giocato per 19 stagioni (dal 1960 al 1979) e ha collezionato 658 presenze, segnando 164 gol. Ecco la battuta di Bonan: "Quando eri in serata, o in pomeriggiata... Diventavi Rivera. Quando non lo eri, invece, eri il fratello".