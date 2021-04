Milan, Bonan: “Mandzukic non pervenuto, è stato un errore di valutazione”

Il noto conduttore di 'Sky Sport' Alessandro Bonan ha analizzato l'acquisto di Mario Mandzukic da parte del Milan. Ecco il suo giudizio

Il noto conduttore di 'Sky Sport' Alessandro Bonan ha analizzato l'acquisto di Mario Mandzukic da parte del Milan. Giudizio tutt'altro che positivo per il croato. Queste le dichiarazioni: "Mandzukic non pervenuto, perché poi la cosa che fa un po' pensare è che non sia per questioni tecniche ma fisiche, come se fosse sulla via dell'usura pesante. È stato commesso un errore di valutazione. Ad una certa età non siamo padroni di noi stessi, anche io pretendo di andare a correre tutti i giorni...