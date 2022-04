Milan, Zenga: “Se l’Inter non vince con la Juventus è fuori dai giochi”

Oggi l'Inter giocherà contro la Juventus, col Milan attento osservatore e Zenga, ex portiere, ha parlato di questa situazione.

Domani sera ci sarà Milan-Bologna, partita della 31^ giornata di Serie A e molto pesante, con i rossoneri che giocheranno dopo aver saputo i risultati di oggi e di questo ha parlato, ai microfoni di Sky, l'ex portiere Walter Zenga, che ha commentato la situazione: "Per l'Inter con la Juventus è decisiva, concetto semplice. Dopo la frenata che ha fatto... Facciamo un passo indietro: Derby a fine primo tempo Inter vince ed è a +10 sul Milan, lì il campionato è praticamente chiuso. Poi perde e da lì la Juventus recupera circa 10 punti. Se ora l'Inter non vince con la Juventus, con il Milan che gioca lunedì in casa e il Napoli prima, è decisiva. Deve vincere, anche un pareggio non va bene. Alle tre c'è Atalanta-Napoli e purtroppo l'Inter si è infilata in un discorso complicato: ogni volta dicevano che dovevano recuperare una partita. Per me non è corretto che delle partite del 6 gennaio non siano state recuperate. Se succede una cosa del genere bisogna trovare una soluzione subito. Non bisogna dare la possibilità di portarla per le lunghe. Poi ovviamente se vince la Juventus è dentro lei".