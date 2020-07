Milan-Bologna, Rebic votato migliore in campo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ante Rebic è stato votato e nominato migliore in campo del match di ieri sera tra Milan e Bologna.

L’attaccante croato, a segno ieri sera dopo due giornate in cui era rimasto a secco, ha realizzato la sua 11esima rete in campionato, tutte su azione. In questa speciale qualità, l’ex Eintracht Francoforte nel 2020 è dietro solo ad Haaland (13) e Lewandowski (12) nei 5 top campionati europei, ma con la possibilità di superarli.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓