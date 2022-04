Milan-Bologna, messaggio di sostegno per Mihajlovic

Milan che dimostra la vicinanza a Mihajlovic, che combatte per evitare che torni la leucemia. Ecco il pensiero del club rossonero.

Prima di Milan-Bologna, al momento dell'ingresso in campo della squadra rossonera per il riscaldamento, è apparso sui tabelloni di San Siro un messaggio di sostegno all'allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic, che sta lottando per evitare che la leucemia possa tornare. "Forza Sinisa! La famiglia rossonera è con te". Questo il messaggio. Ricordiamo che Mihajlovic ha allenato il Milan per parte della stagione 2015/16, con risultati altalenanti, ma lasciando un ottimo ricordo tra i tifosi rossoneri. Probabilmente grazie al Derby vinto 3-0 e al suo modo di essere. Ovviamente noi di PianetaMilan.it ci uniamo al messaggio di sostegno del Milan e auguriamo il meglio a Mihajlovic, con la speranza di riaverlo presto in panchina. Segui la partita con la cronaca testuale >>>