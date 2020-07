ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lorenzo Colombo, classe 2002, attaccante del Milan Primavera, ha fatto il suo debutto nella massima serie in occasione di Milan-Bologna a ‘San Siro‘. Colombo, infatti, è subentrato all’82′ ad Ante Rebić, collezionando i suoi primi minuti in Serie A dopo lo scampolo di match all’Allianz Stadium in Coppa Italia contro la Juventus. INTANTO, ZLATAN IBRAHIMOVIĆ È USCITO DAL CAMPO ARRABBIATO >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓