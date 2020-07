Milan-Bologna 5-1, la moviola: giusta la punizione a due in area

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan batte il Bologna 5-1 e si invola verso l’Europa League. Analizziamo dalle pagine della Gazzetta dello Sport la moviola del match arbitrato da Davide Massa. Qualche imprecisione per il direttore di gara come il fallo di Orsolini su Theo Hernandez non visto nel primo tempo. Poi, secondo la rosea, in occasione della rete di Bennacer ci sarebbe un precedente intervento falloso di Kjaer su Santander. Infine, giusto concedere la punizione a due in area per retropassaggio del danese a Donnarumma che in uscita anticipa Baldursson con le mani.

