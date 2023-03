Milan, ricordi Bojan? Lo spagnolo appende le scarpe al chiodo a 32 anni

Si può passare dall'essere considerato uno dei talenti più promettenti al mondo all'appendere gli scarpini al chiodo a soli 32 anni? Sì, se ti chiami Bojan Krkic. E' notizia di oggi quella che riguardante l'ex attaccante di Barcellona e Milan, il quale ha deciso di dire basta al calcio. Dopo essere cresciuto nella cantera del Barcellona e aver segnato più di 700 gol, Bojan ha girato il mondo in lungo e in largo ed è passato anche dall'Italia. Prima alla Roma, voluto dall'ex allenatore dei giallorossi Luis Enrique, poi al Milan dove non lasciò il segno (3 gol in 27 presenze).