Milan, Bocci: “Non so se avrà un crollo, l’assenza di Kjaer pesa parecchio”

Milan, l’opinione sul momento attuale

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandra Bocci, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha fatto il punto sul momento del Milan. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Il vantaggio sul seconda è di un solo punto. Oggi il Milan affronta il Sassuolo, poi la Lazio. Ha ancora diversi giocatori importanti. L'assenza di Kjaer sta pesando parecchio, in pochi hanno capito subito quanto potesse mancare il danese. Il Milan è una sorpresa, è una squadra in crescita, nessuno si aspetta lo scudetto già quest'anno. Non so se avrà un crollo".