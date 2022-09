Milan, bilancio approvato: perdite per 66.5 milioni, ma il rosso è in netto calo

Il Consiglio d'Amministrazione del Milan ha approvato oggi il bilancio 2021/22: perdite per 66.5 milioni, ma il rosso è in calo di 30 milioni

I dati consolidati dell'esercizio evidenziano un'ulteriore riduzione di 30 milioni di euro del rosso di bilancio. Il risultato netto è infatti negativo per 66,5 milioni di euro, a fronte dei 96,4 milioni di euro dell’esercizio precedente (-194,6 milioni nella stagione 2019/20). Inoltre, si legge su 'C&F', 'il Milan ha colto l’opportunità di beneficiare della rivalutazione contabile del marchio “Milan” ai sensi del Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito nella Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, che ha previsto, all’art. 110, la possibilità per le società italiane di rivalutare propri beni e partecipazioni iscritti nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 nonché, in taluni casi, la rivalutazione di beni non iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2019 ma comunque di titolarità della Società e tutelabili giuridicamente alla data di riferimento'.