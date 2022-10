Milan, Biglia: “Anni belli alla Lazio, dispiace per come sono andato via”

Oggi l'Istanbul Basaksehir di Lucas Biglia, che ha un passato al Milan, giocherà contro la Fiorentina in Conference League e sarà l'occasione per l'argentino classe 1986 di tornare in Italia a giocare. In conferenza stampa ha parlato degli anni passati qui ed è tornato sul suo passaggio in rossonero. Ecco le sue parole: "Per noi è importante perché avremo davanti una squadra forte che ci permetterà di migliorarci e di misurare il nostro livello. Per me è sempre speciale tornare in Italia: ho passato anni importanti e qui ho dato alla luce un figlio. Poi alla Lazio ho passato quattro anni bellissimi e sono andato via in un modo che non mi è piaciuto. Ho fatto la mia scelta e sono contento di quello che ho fatto". Queste, intanto, tutte le altre novità di giornata, molto importanti >>>