Milan, Biasin: “Calhanoglu non è un fenomeno, ma serviva un sostituto”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha espresso la propria opinione sulla mancanza di un vero sostituto di Hakan Calhanoglu nel Milan. Brahim Diaz, a suo dire, è troppo discontinuo per essere un titolare. Questo il suo pensiero espresso nell'editoriale scritto per 'TuttoMercatoWeb': "Sul Milan non c’è molto da dire. Cioè, il pareggio di Salerno è figlio dello stesso atteggiamento avuto dall’Inter, un mix di sicurezza e supponenza che non ci si può permettere, soprattutto se dall’altra parte sono all’ultima spiaggia. Oh, non dovrebbe succedere ma… succede. Se vogliamo alla dirigenza rossonera – che pure l’estate passata si è mossa piuttosto bene - si può muovere un unico appunto: non aver portato a Milano un sostituto di Calhanoglu. Capiamoci, non perché il turco sia chissà quale fenomeno, ma perché nella testa di Pioli quel tipo di giocatore è sempre stato fondamentale. Diaz è bravo, ma ancora troppo discontinuo. Poi, per carità, la classifica dice chiaramente che il Milan sta facendo un gran percorso e noi, al contrario, stiamo facendo la frangetta alle virgole". Milan, le top news di oggi: novità Ibrahimovic. Accostato Berardi.