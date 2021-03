Milan, Bianchi: “La panchina può stimolare Romagnoli”

Le parole di Bianchi sul capitano del Milan, Romagnoli

Nel corso dell’ultima partita del Milan, vinta dai rossoneri, ha fatto molto discutere la decisione di Stefano Pioli di mandare in panchina il capitano Alessio Romagnoli. Il difensore classe 1995 era reduce da qualche prestazione negativa e anche i tifosi non ne erano felici. Una decisione che, tuttavia, si è rivelata azzeccata. In ogni caso, Romagnoli dovrebbe tornare titolare già domani. Di lui ha parlato, ai microfoni di Sky, l’ex attaccante Rolando Bianchi. Ecco le sue dichiarazioni: “Ci sta questa scelta. In questa annata un po’ di turnover è lecito. Romagnoli è un giocatore importante per il Milan, è il capitano e penso che per lui questa panchina possa essere stata uno stimolo per migliorare. Le partite dell’ultimo periodo hanno fatto passare la scelta della panchina un po’ come una bocciatura”. Intanto Pioli rivoluziona la formazione per Milan-Udinese >>>