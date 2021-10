Milan, Bianchi: “Conta solo Maldini, se Kessie vuole che vada via”

Bianchi, ex calciatore, ma non del Milan, ha parlato della situazione di Kessie, sottolineando come l'unico imprescindibile sia Maldini.

Continua a tenere banco, in casa Milan, la situazione di Franck Kessie. L'ivoriano classe 1996 non ha ancora rinnovato e oggi ha parlato il suo agente, senza però sbilanciarsi troppo. I tifosi rossoneri sono preoccupati, ma Rolando Bianchi, ex calciatore, li tranquillizza ricordandogli che l'unico imprescindibile in rossonero è Paolo Maldini, ora dirigente ed ex capitano. I giocatori possono andare e venire. Ecco le parole di Bianchi a TuttoMercatoWeb: "Al Milan conta Maldini, ha dato una filosofia e un'idea alla società. Poi i giocatori possono cambiare, andare e venire, ma l'importante è che non vada via Maldini, è lui il vero artefice di questa crescita del Milan". Intanto ecco le notizie più importanti della giornata di oggi >>>