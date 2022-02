Milan, Bertolucci: “Ibrahimovic? Può essere l’Altafini dei tempi d’oro”

L'ex tennista Paolo Bertolucci, in collegamento con TMW Radio, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan

L'ex tennista Paolo Bertolucci, grande tifoso del Milan, è intervenuto in collegamento a TMW Radio. Bertolucci ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan: "Bisogna vedere lui come sta. Se inizia a pesare anche l'allenamento, è il momento di dire basta. Se si gestisce, ha un buon rendimento ed è bravo nello spogliatoio, può essere tipo l'Altafini dei tempi d'oro, per l'ultima mezz'ora. Pensare che persino Giroud per certi non aveva mai segnato, preferivano Simy". Milan, le top news di oggi: nome a sorpresa. Ibrahimovic, c'è l'offerta.