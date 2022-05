Milan, Bertolacci: “Resto un tifoso, per lo Scudetto spero vincano loro”

Bertolacci, che ha giocato tre stagioni nel Milan, ha parlato della lotta al titolo. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo.

Tre stagioni al Milan per Andrea Bertolacci, con una in prestito in mezzo. In totale 52 presenze e un gol, ma anche una Supercoppa Italiana in bacheca. Ora gioca nel Kayserispor, ma a quanto pare resta un tifoso rossonero. Ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb così della lotta Scudetto che vede coinvolti i rossoneri: "Da una parte dico vinca il migliore. Avendo giocato nel Milan... Spero che alla fine lo vincano loro, è la mia ex squadra, sarei contento per alcuni compagni che ancora conosco e sono lì. C'ero al primo anno di Elliott, si vedeva il lavoro fatto da Maldini, volevano tornare a certi livelli. C'era ambizione, un progetto serio. Se oggi sono lì è anche per quello che è stato fatto, io rimango un tifoso milanista".