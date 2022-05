Milan, Berlusconi vende il Monza per tornare? La rettifica: “Notizia infondata”

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, non avrebbe intenzione di vendere il club per acquistare una quota del Milan: la sua rettifica

Nei giorni scorsi sono circolati dei rumors che riguardavano un possibile ritorno di Silvio Berlusconi nel Milan . Per la precisione, si è vociferato di una possibile cessione del Monza per acquistare un quota del club rossonero ma, a detta dell'imprenditore, ciò è una notizia priva di fondamento.

Berlusconi non ha intenzione di cedere il Monza né di tornare al Milan e lo ha dichiarato apertamente attraverso un messaggio pubblicato su Facebook. "La notizia della vendita del Monza per l'acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento. Il Monza non è in vendita. Adesso c'è bisogno della massima concentrazione per la finalissima di domenica sera", questo il suo messaggio apparso sul social.