Milan, Bergomi: “Rafael Leao? A volte è imprendibile, a volte no”

L'ex difensore Beppe Bergomi, come di consueto, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Bergomi, commentando la classifica del CIES sulla top XI del girone d'andata di Serie A, ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan. Ecco cosa ha detto: "Mi piace come giocatore, ma li valuto sempre sulla costanza di rendimento. A volte è imprendibile, a volte no".