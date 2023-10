Milan, Bennacer lunedì a Milanello: le ultime sugli infortunati

Il Milan, come tutta la Serie A, in questo momento è in pausa per le Nazionali. I rossoneri hanno iniziato oggi gli allenamenti in vista della sfida contro la Juventus. Il Diavolo potrebbe recuperare tre importanti giocatori in vista della sfida contro i bianconeri: Kalulu, Loftus-Cheek e Krunic. Occhio anche alla situazione riguardo Ismael Bennacer, infortunati lungodegente del Milan.