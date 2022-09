Milan, Bennacer è l’MVP del mese di agosto per i tifosi rossoneri / News

"Ha iniziato da dove aveva finito, Ismaël Bennacer. È il centrocampista algerino a vincere il primo premio stagionale di MVP del mese, per le partite relative ad agosto: quattro prestazioni di alto livello (331' in campo su un massimo di 360'), coronate ovviamente dal gol decisivo segnato a Bergamo, per il pareggio contro l'Atalanta, decisivo anche per la sua candidatura al premio mensile.