Milan, Bennacer torna a Milanello: allenamento personalizzato | PM News

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è tornato oggi a Milanello e ha svolto allenamento personalizzato. Le ultime news

Ismael Bennacer è stato l'ultimo calciatore del Milan a raggiungere Milanello dopo gli impegni in nazionale. Il centrocampista rossonero, dopo aver smaltito la delusione per la mancata qualificazione dell'Algeria ai Mondiali di Qatar 2022, è pronto al rush finale in Serie A. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione il numero 4 ha svolto allenamento personalizzato, mentre tutto il resto dei calciatori ha lavorato in gruppo. Ma non si registra nessun problema particolare: questa è una prassi per chi torna dalla nazionale. Intanto il Milan pensa a un colpo dal Barcellona. Ecco chi è.