Milan, altro stop lunghissimo per Bennacer: c’è un dato sugli infortuni che mette paura

Il noto giornalista José Rodriguez ha riportato sul proprio profilo 'X' un dato di 'transfermarkt.it' che fa davvero impressione. Da quando è in rossonero ha già saltato 74 partite complessive tra club e Nazionale. Decisamente preoccupante.

"Ismael Bennacer e i suoi infortuni da quando è arrivato al Milan nel 2019: Stagione 2020/21: saltate 28 partite a causa di sette infortuni. La cosa peggiore è stata al bicipite femorale, che lo ha tenuto fuori per un mese e mezzo. Stagione 2021/22: solo 6 partite in trasferta. Anno solare 2023: ha saltato 40 partite tra club e Nazionale. L'infortunio peggiore è stato quello subito al ginocchio (maggio-novembre). Stagione 2024/2025: si è infortunato alla gamba destra e resterà fuori per quattro mesi".