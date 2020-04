Milan, Bennacer è un punto fermo per i rossoneri di Pioli

NEWS MILAN – Come riferito oggi da ‘Sport Mediaset‘, Ismaël Bennacer, classe 1997, arrivato in rossonero la scorsa estate a titolo definitivo per 16 milioni di euro dall’Empoli, è diventato un punto fisso del Milan, tanto che il tecnico Stefano Pioli, dopo avergli preferito inizialmente il più esperto regista argentino Lucas Biglia, adesso non fa mai a meno di lui.

Bennacer, centrocampista franco-algerino che la scorsa estate è stato eletto miglior giocatore della Coppa d'Africa, vinta con la sua Nazionale, è uno dei pochi calciatori arrivati nel mercato 2019 ad aver conquistato l'esigente platea rossonera di 'San Siro', gente che ha visto all'opera grandi centrocampisti in quel ruolo come Demetrio Albertini, Carlo Ancelotti ed Andrea Pirlo.

