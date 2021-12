Milan, Bennacer compie gli anni: gli auguri del club

Oggi Bennacer, centrocampista del Milan, compie 24 anni: ecco il messaggio di auguri da parte del club rossonero sul sito.

Per Ismaël Bennacer oggi sono 24! Il centrocampista algerino, che veste la maglia rossonera dall'estate del 2019, è sempre più un punto di riferimento della mediana di Mister Pioli. Maglia numero 4 sulle spalle, dinamismo e geometrie, quest'anno ha già trovato la via del gol a Bologna, con un sinistro pregevole che ha spezzato l'equilibrio nel finale. Nella stagione dell'esordio in Champions League, la sua crescita è sempre più evidente: buon compleanno Isma, avanti così!