Milan-Benevento, Pioli: “Nessuno pensa alle altre partite”

In vista di Milan-Benevento di domani, Pioli ha parlato in conferenza stampa, rispondendo anche a chi pensa ci possa essere distrazione.

Domani si giocherà Milan-Benevento, trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, e oggi ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore rossonero. Interrogato sul fatto che alcuni possano pensare già allo scontro diretto della prossima giornata e sulla possibilità di risparmiare i diffidati, Pioli ha risposto così: "Nessuno pensa alle altre. Le partite successive diventano importanti in base alle partite precedenti. Non possiamo fare conti. Dobbiamo giocare una partita gagliarda, energica e dare tutto per vincere. Non ha senso tenere fuori i diffidati, io schiererò la migliore formazione". Leggi la conferenza stampa integrale di Pioli qui >>>