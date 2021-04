Milan-Benevento, Pioli: “Dobbiamo cambiare il trend per i gol presi”

Domani si gioca Milan-Benevento e Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia. Ecco le sue parole su centrocampo e gol presi.

In vista di Milan-Benevento, trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, ha parlato in conferenza Stefano Pioli. Come di consueto, alla vigilia del match. Il Mister è stato interrogato sui gol presi e su come possa anche essere colpa del centrocampo. Ecco la sua riposta a riguardo: "Bisogna cambiare il trend, perché gli avversari non ci tirano spesso, ma lasciamo situazioni a volte in cui siamo anche schierati bene. Per esempio nel primo gol con la Lazio. Eravamo in superiorità numerica, ma alcune situazioni non ci hanno permesso di difendere bene. Dobbiamo essere più compatti, per fare meglio la fase difensiva". Leggi la conferenza stampa integrale di Pioli qui >>>