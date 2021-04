Milan-Benevento, Pioli: “4-4-2 possibile, l’abbiamo già fatto”

Domani si giocherà Milan-Benevento e Pioli oggi ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole su un possibile cambio modulo.

Domani si gioca Milan-Benevento, trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, e oggi come di consueto alla vigilia del match ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa. Il tecnico rossonero è stato interrogato anche su un possibile cambio di modulo dopo gli ultimi risultati negativi. Ipotesi 4-4-2. Ecco cosa ha risposto Pioli: "Si può tutto, col 4-4-2 abbiamo giocato col Sassuolo. Lì c'erano posizioni che ci davano vantaggi, ma non siamo stati concreti. Dobbiamo pensare partita per partita. La settimana deve finire in modo non negativo. Abbiamo provato soluzioni in vista della partita di domani". Leggi la conferenza stampa integrale di Pioli qui >>>