Milan-Benevento, il report dell’allenamento di ieri dei giallorossi

Ieri seduta tecnico-tattica per la squadra di Inzaghi in vista di Milan-Benevento, che si giocherà sabato sera. Ecco il racconto.

I giallorossi sono scesi in campo, questo pomeriggio, per continuare a preparare la gara di sabato prossimo contro il Milan. Sul rettangolo verde dell'antistadio "C. Imbriani", la squadra ha svolto esercizi di attivazione muscolare, circuiti atletici e lavori tecnico-tattici. Gli allenamenti proseguiranno nella giornata di domani.