Milan-Benevento, domani Pioli in conferenza: ecco a che ora / PM

Domani Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Benevento. Ecco a che ora ci sarà il collegamento sui canali ufficiali.

Si avvicina sempre di più Milan-Benevento, trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, e domani Stefano Pioli parlerà come di consueto in conferenza stampa alla vigilia del match. L’allenatore rossonero, secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, parlerà alle 14:30 da Milanello. Ovviamente c’è grande attesa per il suo commento dopo la sconfitta di lunedì scorso e in vista di quella che potrebbe essere un’ultima occasione per continuare a sperare nella qualificazione in Champions League della prossima stagione, che il Milan si meriterebbe davvero tanto, dopo una prima parte di stagione praticamente da Scudetto. Mancano cinque partite e bisognerà dare tutto per raggiungere l’obiettivo. Leggi la nostra intervista esclusiva all'ex arbitro Marelli >>>