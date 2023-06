Milan in Nazionale, assist col Belgio per Vranckx | NEWS

(fonte:acmilan.com) - Seconda giornata dell'Europeo Under 21 e al Paichadze Stadium di Tbilisi, tra il Belgio e i padroni di casa della Georgia è finita in parità. Un 2-2 maturato dopo il doppio vantaggio dei belgi nel primo tempo grazie alle reti di De Cuyper di testa, su assist del rossonero Vranckx, e di Ramazani. Nella ripresa i gol di Tsitaishvili e Guliashvili, nel finale, hanno soffiato la vittoria ai Red Devils, che ora sono costretti a battere il Portogallo per passare il turno. Oltre ad Aster Vranckx, in campo da titolare e capitano anche Charles De Ketelaere. LEGGI ANCHE: Milan, sui social è malcontento. Spopola il #Cardinaleout