Milan, Belardi: “Nei panni di Donnarumma non sarei andato via”

Belardi, ex portiere, ha parlato di Donnarumma e della sua scelta di andarsene via dal Milan la scorsa estate. Ecco le sue parole.

Ha smesso di giocare sette anni fa, Emanuele Belardi, non lo ha mai fatto nel Milan, ma ai microfoni di juventusnews24 si è soffermato su Gianluigi Donnarumma e sulla scelta di cambiare aria la scorsa estate. Il classe 1999 è andato al Paris Saint-Germain a zero, ma Belardi ne critica la scelta: "È un discorso particolare, magari aveva alte pretese rispetto all’offerta che gli aveva fatto il Milan, ma io, nei suoi panni, sarei rimasto al Milan, la squadra che l’ha cresciuto, lì dove era un giocatore importante. Doveva rimanere in rossonero, ma poi il mercato in questo caso ha deciso altro. Non so se Donnarumma in estate avrebbe cambiato per una squadra italiana. Comunque ha fatto una scelta probabilmente con l’idea di vincere tutto, ma così non sarà poi perchè il PSG è uscito subito dalla Champions League e sul mercato le vie sono infinite". Milan, le top news di oggi: Origi si avvicina, Ibra titolare a Cagliari.