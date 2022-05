Milan, Barzagli: “Sassuolo? Se i rossoneri hanno questa carica…”

Andrea Barzagli, opinionista e ex calciatore della Juventus, ha parlato del Milan e dell'ultima partita da disputare con il Sassuolo

Matteo Barzagli, ex difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN. In primo piano ovviamente la lotta scudetto tra Milan e Inter e la partita che i rossoneri devono disputare con il Sassuolo: "Livello di difficoltà non lo so perché secondo me il Milan se ha in testa questa voglia, questa carica, questa spensieratezza che ho visto nelle ultime giornate sono loro a determinare. Quindi non si devono nemmeno preoccupare del Sassuolo nel senso che se vuoi vincere lo scudetto hai quella carica che riesce a superare questo. Do un 6 come difficoltà perché il Sassuolo non si deve giocare più niente, però poi è il Milan che decide".