Gustav Thoeni: "Bravo Jannik, è una grandissima cosa, nel tennis non è così facile. Ti ammiro da diversi anni, lo sai, da quando ancora non eri numero uno ma già brillavi tra i migliori. Sarò sempre un tuo tifoso, sei giovane e ti auguro di stare bene e di mantenerti ancora in alto per diversi anni".

Luciano Spalletti: "La cultura del lavoro ha scelto il talento Sinner come predestinato. Per lui non ci sarà mai il raggiungimento del traguardo perché tutti i giorni si alza e sposta l'asticella sempre più in là. Sarà una sorpresa per tutti scoprire che dentro di lui c'è un robot di Elon Musk".