Milan, Baresi pubblica un altro libro: ecco la trama e il significato

E in questo particolare «viaggio dell’eroe», insieme all’autore si rievocano sfide epiche sulla terrazza del teatro dell’opera di Manaus, in Amazzonia; ci si perderà tra le strade di Tokyo prima di una finale di Coppa Intercontinentale; si partirà per il Messico per inaugurare uno stadio. Intanto, nella memoria sfileranno i campioni che hanno fatto la storia del Milan. Finché, una sfida alla volta, partita dopo partita, emergeranno i valori che hanno animato il cammino di un uomo che attraverso il calcio ha saputo entrare in contatto con milioni di persone senza perdere la voglia di stupirsi e meravigliarsi. Sentendosi, sempre, ancora in gioco.