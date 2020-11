Milan, Baresi: “Donnarumma tra i migliori al mondo, è un orgoglio”

Milan, Baresi esalta Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, ha rilasciato un’intervista al canale tematico rossonero. ‘Il Capitano’ ha parlato in particolare di Gianluigi Donnarumma; questa l’opinione sul classe 1999: “Gigio nonostante l’età ha già esperienza e personalità. Nel suo ruolo è tra i migliori al mondo. Ci riempie d’orgoglio. È nato e cresciuto con noi, può diventare un punto di riferimento. Spero che le sue scelte lo rendano sempre felice. Può dare e ispirare tutti, può diventare importante per noi”. Clicca qui per vedere l’intervista integrale dell’eterno numero 6 >>>