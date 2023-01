Milan, buone notizie dall’infermeria: anche Ballo-Touré recuperato

Milan, recupera anche Fodé Ballo-Touré

Dopo l'intervento subito il 2 gennaio per la sintesi e la riduzione di una lussazione acromion claveare alla spalla destra, è infatti tornato ad allenarsi Fodé Ballo-Touré. Il terzino senegalese potrebbe addirittura essere convocato per il match contro il Sassuolo, sebbene le sue condizioni verranno valutate ogni giorno. Dovesse farcela sarebbe un ottima notizia per Stefano Pioli, anche perché Theo Hernandez non è al meglio.