Milan, Ballardini: “Kjaer? Mai così forte come adesso” / News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Davide Ballardini, ex allenatore di Simon Kjaer ai tempi del Palermo, ha parlato del rendimento attuale del danese. Queste le sue parole ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Ha avuto delle stagioni non così buone, non ultima quella all’Atalanta prima del Milan dove non stava andando bene tanto che l’hanno lasciato andare. Da dopo il lockdown sta giocando ad altissimi livelli: è un ragazzo serissimo e ha qualità fisiche e tecniche da grandissimo giocatore, oltre alla personalità. Oggi vediamo quel giocatore, e sono contento. Non credo d’averlo mai visto così bene così come in quest’ultimo periodo“.

